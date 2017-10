14-10-2017, 112Gr.

Kraan omver bij Oosterwijtwerd

Oosterwijtwerd - In Oosterwijwerd is vrijdag aan het einde van de middag een mobiele kraan in een sloot terecht gekomen.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel raakte de kraan fors beschadigd en moest worden geborgen door een bergingsbedrijf. (Bkf)