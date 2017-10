De hulpdiensten kregen zaterdagochtend een melding dat in een betreffende woning een ernstig incident had plaatsgevonden. Meerderen agenten gingen naar de woning. Ook de ambulancedienst en de traumahelikopter gingen naar het opgegeven adres. In de woning vonden agenten de overleden vrouw en het kind. Vervolgens hielden agenten een man in de woning aan. Hij werd direct overgebracht naar een politieburau en daar ingesloten. De straat werd door agenten afgezet. Inmiddels is gestart met (sporen) onderzoek in en rondom de woning.

Meer informatie is er op dit momente niet bekend. Zodra die er wel is, volgt een update van dit bericht. Volg voor updates ons ook op twitter via @polgroningen.