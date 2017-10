14-10-2017, Sander Graafhuis/ 112Haren.nl

Man aangehouden: Doden betreffen moeder en kind (Video)

Haren - In de woning in Haren vonden agenten de overleden vrouw en het kind. Vervolgens hielden agenten een man in de woning aan. De buurt is geschokt. Zou gaan om een buitenlands gezin.

Inmiddels is gestart met een groot (sporen) onderzoek in en rondom de woning. Alles is afgezet met hekken inmiddels. Leeftijden zijn nog onbekend. Tv Noord Dvhn