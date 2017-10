14-10-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Camper uitgebrand in Waterhuizen (Video)

Waterhuizen - Op de parkeerplaats van scheepswerf Pattje in Waterhuizen is zaterdagmiddag een camper door brand verwoest.

De camper stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, er raakte niemand gewond.