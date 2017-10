14-10-2017, Wim Henstra 112Gr

Dakbrand Boerderij bij Usquert snel onder controle

Usquert - Zaterdagmiddag even na 5 uur werden de blusgroepen Uithuizen en Baflo opgepiept voor een dakbrand aan de Streeksterweg bij Usquert.

Ter plaatse was weinig te zien. Wel kon je horen dat er aan de achterzijde van de boerderij wat werd weg gebroken. Er bleek een klein brandje onder een dakplaat te woeden. Door snel optreden werd erger voorkomen en konden de drie blusvoertuigen snel weer terug naar de post. Hoe groot de schade is en hoe de brand is ontstaan is niet bekend.