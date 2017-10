14-10-2017, Marc Dol 112gr.

Ongeval letsel bij Gasselte

GASSELTE (Dr) - Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een botsing met een trekker.

Het ongeval gebeurde rond 20.15 uur op de Kostvlies in Gasselte. De brandweer heeft het slachtoffer uit zijn auto bevrijd waarna hij per ambulance naar een ziekenhuis is gebracht.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek.