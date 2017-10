De politie werd rond 5.10 uur gealarmeerd dat er geschoten was in de omgeving van de Korreweg met de JC Kapteynlaan. Bij aankomst troffen agenten het slachtoffer aan. Die is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Naast forensisch onderzoek is ook een buurtonderzoek gestart. Uit die informatie kwam een bepaalde auto naar voren. In de omgeving van het station Groningen Noord werd later een auto aangetroffen die voldeed aan de omschrijving. De bestuurder is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Camerabeelden en getuigen gezocht

De politie sluit niet uit dat er meer personen betrokken zijn geweest bij het incident. Om meer informatie te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Ook komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk camerabeelden hebben in de (ruime) omgeving van de Korreweg en JC Kapteynlaan in Groningen. De politie kijkt voor camerabeelden naar de camera's die inmiddels zijn geregistreerd via het project 'camera in beeld'. Daarnaast komt de recherche ook graag in contact met mensen die wel over beveiligingscamera's beschikken maar die (nog) niet hebben geregistreerd voor dit project. De politie is bereikbaar via 0900-8844 (lokaal tarief) of via een contactformulier op politie.nl.