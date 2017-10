15-10-2017, Martin nuver

Zwaargewonde bij schietpartij in stad (Video)

Groningen - Op de Korreweg in Groningen heeft zondagmorgen rond kwart over vijf een schietincident plaatsgevonden. Daarbij is een man neergeschoten.

Het slachtoffer is zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis.

De Korreweg is afgesloten voor onderzoek. Voor de politie is het nog onduidelijk of er één of meerdere schutters zijn. Een zoekactie naar de dader(s) is inmiddels gestart. Er was ook een speurhond aanwezig. Getuige geweest bel dan 09008844

Op onze 112Groningen APP gaven we een nieuws alert, dit is een nieuwe functie. Bij ernstige zaken geven we breaking news alert vanaf nu. Je kunt het aan- of uitzetten.

Dvhn

Oogtv video enz.

Vanmiddag volgt er een persbericht