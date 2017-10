15-10-2017, Erwin Dijkman 112Gr. & Gerrie de Groot video

Brand in hooischuur Carel Coenraadpolder (Video)

Finsterwolde - In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 01:20 uur de blusploeg van Finsterwolde gealarmeerd voor een brand in een hooischuur in de Carel Coenraadpolder.

Bij aankomst bleek het te gaan om een behoorlijke brand. Daar de schuur vrij stond en de wind gunstig stond werd besloten de brand uit te laten branden. Asbest Het dak van de schuur zat mogelijk asbest in. Maar de wind stond gunstig en was er geen bedreiging voor omliggende percelen. Assistentie De brandweer Finsterwolde kreeg assistentie van de brandweer Delfzijl. Deze kwamen ter plaatse met een auto waarin een grote capaciteit water in zit. (Oldambtnu.nl tekst)