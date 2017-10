15-10-2017, redactie

Slachtoffers Haren 6 en 23 jaar, onderzoek wordt voortgezet

Haren - De twee doden van het familiedrama in Haren gisteren zijn 23 en 6 jaar oud. dat meldt de politie via Twitter.

De oorzaak is nog onbekend. Ook zondag doet men nog de hele dag onderzoek. De buurt is aangedaan. Zondagmiddag was de Bratra team aan het opruimen.