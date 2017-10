15-10-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Twee gewonden bij kettingbotsing

Kolham - Bij een kettingbotsing op de Rijksweg West in Kolham zijn zondagmiddag twee of drie personen gewond geraakt.

Het ongeluk met vijf voertuigen gebeurde 100 meter voor de verkeerslichten bij de Rengersbrug. Op het moment van het ongeluk was het erg druk op de Rijksweg West door het verkeer dat bij Fc Groningen was geweest en de wegwerkzaamheden op de A7 bij Kolham wouden vermijden via de Rijksweg West. De twee of drie slachtoffers zijn door medewerkers van de ambulancedienst onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.