16-10-2017, Politie Ommelanden West Facebook

Inbraak in woning Zuidhorn

Zuidhorn - Zondag 15 oktober 2017 werd de politie gestuurd naar De Bongerd te Zuidhorn. Daar had een woninginbraak plaatsgevonden.

De bewoners werden 's ochtends wakker en kwamen tot de ontdekking dat er 's nachts in hun woning was ingebroken. De inbraak moet tussen zaterdag 14 oktober om 23:15 uur en zondag 15 oktober om 08:15 uur hebben plaatsgevonden.

Er zijn diverse goederen weggenomen. Heeft u die nacht iets bijzonders gezien of gehoord, meldt u zich dan via 0900-8844 of Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000.