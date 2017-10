16-10-2017,

Botsing tussen scooter en fietser in Leek

Leek - Maandagmiddag zijn er op de b-weg langs de Auwemalaan, ter hoogte van de Oldenoert een scooter en fietser met elkaar in botsing gekomen, de scooterrijder is na dit ongeval doorgereden.

Door onbekende oorzaak kwamen de twee met elkaar in botsing waarna de jongen op de fiets ten val kwam. Een ambulance is ter plaatse gekomen voor medische controle, de jongen had enkel schaafwonden en hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar de betrokken scooterrijder.