16-10-2017, Martin Nuver 112Gr.

Twee branden binnen een half uur: 1 gewonde

Groningen - De brandweer moest maandagavond vrijwel tegelijkertijd twee keer uitrukken voor een woningbrand. Bij één van de branden viel een gewonde.

Dat was het geval aan de Vrydemalaan. Het slachtoffer moest mee naar het ziekenhuis. Er stond veel rook in de woning, die door de brandweer geventileerd is. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Ongeveer honderd overige bewoners in het wooncontainercomplex moesten tijdelijk hun huis uit. Ook zou er iemand gearresteerd zijn.

Aan de Ketwich Verschuurlaan ontstond een brand door een pan op het vuur. Niemand raakte gewond. In beide gevallen had de brandweer het vuur snel geblust.(Oogtv.nl tekst)

