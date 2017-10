Het slachtoffer fietste rond 5.00 uur vanuit de binnenstad van Groningen over de Korreweg. Nabij het Bernouilliplein werd hij vermoedelijk opgehouden door een aantal personen. Om onbekende reden werd de 21-jarige man vervolgens beschoten. Meerdere personen vluchtten daarna weg. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter.

De politie is direct na het incident met een onderzoek in de omgeving begonnen. Naast sporenonderzoek is met enkele buurtbewoners gesproken. Uit de binnengekomen informatie kwam een bepaalde auto naar voren die mogelijk betrokken was. De bestuurder van die auto (19 jaar) is later die zondagmorgen aangehouden. De politie houdt rekening met meer verdachten.

Opsporing Verzocht



Vanwege het incident besteedt Opsporing Verzocht dinsdagavond aandacht aan het onderzoek. Opsporing Verzocht wordt die avond rond 20.30 uur uitgezonden op NPO1.