16-10-2017, Marc Dol 112gr.& Sven Hoogland

Opnieuw coniferen in brand Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Voor de elfde keer in korte tijd is brand gesticht in Stadskanaal. Ditmaal brandde een coniferenhaag in een brandgang aan de Atrechtlaan.

Buurtbewoners hadden het vuur snel onder controle. De brandweer heeft ter plaatse een nacontrole uitgevoerd en kon terugkeren naar de kazerne. De politie is naarstig op zoek naar de persoon of personen die de branden van de afgelopen anderhalve maand hebben gericht. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844