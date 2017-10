17-10-2017, Patrick Wind & M . Nuver redactie

Gewonde bij woningbrand Eendrachtskade (Video)

Groningen - Bij een woningbrand vanmorgen vroeg om 06.00 uur raakte 1 student licht gewond. Deze ademde rook in.

De brand was snel onder controle. Studenten werden geevacueerd. Het pand werd daarna geventileerd.

De man is gecontroleerd in de ambulance. De weg was tijdelijk afgezet. Over de oorzaak is niks bekend.

