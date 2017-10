17-10-2017, Oogtv.nl

Brug geramd bij Noordhorn

Noordhorn - Op het Van Starkenborghhanaal bij Zuidhorn is dinsdagochtend een schip tegen een brug gevaren. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De eerste berichten waren dat bij de aanvaring ook brand was uitgebroken op het schip”, zegt Pyter de Roos van de politie. “Dat is niet het geval. Wel is het schip vast komen te zitten. Hierdoor is zowel het scheepvaartverkeer alsook het wegverkeer stilgelegd.

De aanvaring vond plaats met de in augustus geopende Tafelbrug. De brug is bij de aanvaring ontzet. Het vrachtschip was op het moment van de aanvaring leeg.(Oogtv.nl)