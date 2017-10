17-10-2017, rtvnoord.nl bron

Aanhouding in zaak branden Stadskanaal

Stadskanaal - De politie heeft een zestienjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden in verband met een brand in Stadskanaal. Hij werd dinsdagochtend opgepakt.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Dat meldt Rtvnoord op haar website. Hele verhaal leest u op RtvNoord.nl