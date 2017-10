17-10-2017, Martin Nuver 112Gr.

Kleine brandweer inzet Hoogkerk

Hoogkerk - Bij de Schelfhoutstraat in Hoogkerk was om 12:40 uur vanmiddag de brandweer even nodig voor assistentie in een woning aldaar.

Een jongen in een rolstoel ging met een plateaulift omhoog in de woning en dat ging mis. Hij viel voorover. De rolstoel kantelde. De brandweer moest de jongeman even weer terug tillen. Hij zat gelukkig niet bekneld. Al snel was de brandweer klaar.