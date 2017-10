17-10-2017, Oogtv.nl bron

Treinverkeer kort stilgelegd vanwege mogelijk lichaam

Zuidhorn - Het treinverkeer tussen Zuidhorn en Buitenpost is dinsdagochtend urenlang stilgelegd vanwege een melding van een stoffelijk overschot in een sloot. De politie heeft wel een ‘zwerverstype’ aangetroffen.



“Rond 08.00 uur kregen we een melding van iemand die in de trein zat”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Deze persoon meende een lichaam te zien in een sloot nabij Grijpskerk. Hierop zijn we gelijk een zoekactie gestart waarbij we ook een helikopter hebben ingezet.”

Vanwege de zoekactie werd het treinverkeer tussen Zuidhorn en Buitenpost stilgelegd. Reizigers werden tussen beide stations met bussen vervoerd. Het treinverkeer is rond 10.30 uur hervat.

Het ‘zwerverstype’ werd levend en wel in de buurt van het spoor aangetroffen. Hij is meegenomen naar het bureau voor een gesprek.(tekst oogtv.nl)