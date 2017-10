17-10-2017, Jan Pieter Nieuwenhuis 112gr.

Gaslek in Roodeschool

Roodeschool - Vanwege een gaslek dinsdagavond bij een woning aan de Hooilandseweg in Roodeschool was de weg een tijdje afgesloten.

Overige huizen hoefden niet te worden ontruimd. Enexis heeft het lek later gedicht. De brandweer stond er tot laat in de avond bij.