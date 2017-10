18-10-2017, Marc Dol 112gr.

Vrachtwagen in brand bij Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Aan de Glasblazer in Stadskanaal is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrachtwagen uitgebrand.

Het voertuig stond geparkeerd op een afgesloten bedrijventerrein. De brandweer heeft de vlammen met meerdere stralen bestreden maar kon niet voorkomen dat de truck uitbrandde. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. Als het met de rest van de branden heeft te maken is onbekend. Tips 09008844