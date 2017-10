18-10-2017, Politie Ommelanden West Facebook

Herkenning goederen gevraagd

Westerkwartier - Afgelopen september zijn er drie verdachten aangehouden in verband met inbraken in sportkantines en schuurtjes.

Dit onderzoek wordt gedraaid in het politiebureau Leek. Deze inbraken vonden plaats door heel Noord Nederland. Bij de verdachten zijn onder andere de bijgevoegde goederen in beslag genomen.

Deze goederen kunnen wij echter niet herleiden bij een aangifte. Herkent u deze goederen en weet u wie de eigenaar is, meldt u zich dan via een PB of via 0900-8844.

Binnenlopen bij het politiebureau in Leek mag natuurlijk ook.