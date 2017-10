19-10-2017, Marcella Werkman 112Gr.

Schoorsteenbrand bij de Gouw in Winsum

Winsum - Aan de Gouw in Winsum kwam woensdagavond een schoorsteenbrand binnen. Ter plaatse bleek er een probleem met een pelletkachel te zijn. In de schoorsteenpijp zat wat vuur.

De brandweer heeft het probleem opgelost en daarna hebben ze de woning geventileerd. Nader info ontbreekt verder.