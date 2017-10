19-10-2017, Patrick Wind & Martin Nuver redactie

Kortsluiting bij koffiezaak laat brandweer uitrukken

Groningen - Rond 11:00 donderdagmorgen werd er brand gemeld Bij Simon Levelt koffie & thee.

Ter plaatse was het pand al ontruimd. Er viel 1 licht gewonde na het inademen van rook. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de brasserie. Men deed een controle binnen. Na een kwartier keerde men terug.