19-10-2017, Mark Heikens 112Gr.

Wagenborger brandweervrouw ziet Sarah

Wagenborgen - Wagenborger brandweervrouw Lya Jansema, die vandaag 50 jaar is geworden, is door haar collega's van de brandweer van Wagenborgen aangenaam verrast.

Traditiegetrouw bij het korps uit Wagenborgen wordt een jarige Sarah door de collega’s even in de belangstelling gezet. Zo ook bij Lya; donderdagmorgen in alle vroegte werd de tuin van haar woning van de nodige versierselen voorzien.

Uiteraard ontbrak een groot bord met een toepasselijke leus niet. Lya is bij de brandweer actief als manschap en WVD.