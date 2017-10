19-10-2017, Patrick Wind

Ongeval Eltjo Ruggeweg Groningen

Groningen - Op de Eltjo Ruggeweg heeft donderdagmorgen een ongeval plaatsgevonden. Ter plaatse bleek het te gaan om een scooter contra fietser.

De scooter botste achterop de fietser. Er viel 1 gewonde. De jongen is gecontroleerd in de ambulance maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. De politie schreef de gegevens op. Het verkeer had enige hinder van het ongeval.