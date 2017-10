19-10-2017, 112Groningen

Tweede arrestatie voor reeks branden Stadskanaal

Stadskanaal - Een 15-jarige jongen is donderdagochtend door de politie aangehouden vanwege de coniferenbranden die de laatste tijd de wijk Maarsheerd en omgeving in Stadskanaal teisterden.

Hij is de tweede verdachte in het onderzoek nadat eergisteren een 16-jarige jongen was gearresteerd.

Beide aanhoudingen zijn (naast het gebruikelijk onderzoek) mede het resultaat van mensen die ons met informatie behulpzaam waren. De verhoren van de 15-jarige beginnen zo snel mogelijk. De 16-jarige verdachte zit nog vast. Het onderzoek moet uiteindelijk aantonen of er nog meer verdachten in beeld komen.

Mocht iemand nog informatie hebben, dan graag contact met ons via 0900-8844