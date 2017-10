19-10-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Gewonde door voorrangsfout

Tolbert - Door een voorrangsfout is vanmiddag op de Mensumaweg een vrouw gewond geraakt.

Bij een aanrijding op de kruising Mensumaweg - Noorderweg in Tolbert is vanmiddag 1 (licht) gewonde gevallen. De vrouw zat in een auto die op de kruising in botsing kwam met een andere auto. De oorzaak van de aanrijding is mogelijk het niet verlenen van voorrang.Door de aanrijding raakten de auto's dusdanig beschadigd, dat ze moesten worden afgesleept door berger Poort. De andere automobiliste kwam met de schrik vrij. Het verkeer ondervond enige hinder van de aanrijding.