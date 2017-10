20-10-2017, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl & Gerrie de Groot video

Bedrijfsongeval bij Pyroll in Winschoten (Video)

Winschoten - Donderdagavond om 22:33 uur vond er een bedrijfsongeval plaats in een loods bij Pyroll aan de Papierbaan in Winschoten.

De brandweer was ter plekke. Ook kwam naast meerdere ambulances de traumahelikopter in actie. Wat er precies aan de hand was is nog onduidelijk. Tv Noord