20-10-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Gaslekkage na graafwerkzaamheden in Winschoten (Video)

Winschoten - Aan de bovenburen in Winschoten is vrijdagmorgen om 09:15 uur een gaslekkage ontstaan bij graafwerkzaamheden. De Bovenburen was gedeeltelijk afgesloten daardoor.

De gaslekkage bevond zich nabij een school, omdat de wind gunstig stond was het niet noodzakelijk deze te ontruimen. Later heeft Enexis het euvel verholpen.