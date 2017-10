20-10-2017, Martin Nuver 112Gr. & ingezonden

Lange files door ongeval nabij Gasunie op N7 (Video)

Groningen - Bij een ongeval op de N7 nabij de Gasunie raakte vrijdagmiddag 1 persoon gewond.

Op de zuidelijke ringweg waren vier auto's op elkaar gebotst. Dit zorgde voor veel files rond de stad. Er was geen doorkomen aan. De traumahelikopter was ook even ter plaatse. De Voa deed onderzoek.