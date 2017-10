20-10-2017, Martin Nuver 112Gr.

Tweede verdachte (20 ) aangehouden (Video)

Groningen - De politie heeft een tweede verdachte((20) opgepakt voor de schietpartij aan de Korreweg zondagmorgen.

Een 21-jarige student raakte daardoor verlamd. De student was een willekeurig slachtoffer.

De student was een willekeurig slachtoffer. De tweede verdachte is woensdag aangehouden. Hij is vrijdagmiddag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en blijft de komende veertien dagen vast zitten. Eerder werd al een 19-jarige man opgepakt. Die zit ook nog in de cel.

Dat gebeurde direct na de schietpartij. Een derde verdachte is bij de politie bekend, maar die is nog op de vlucht.

Oogtv.nl tekstbron