20-10-2017, Akke van Beek 112Gr.

Ongeval letsel in Uithuizen

Uithuizen - Op de kruising Havenweg/Cohenstraat heeft vrijdagmiddag rond 16.30 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Beide auto’s raakten beschadigd. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over een slachtoffer die licht gewond raakte.