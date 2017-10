21-10-2017, Marc Dol 112gr.

Auto te water in Vlagtwedde doet hulpdiensten uitrukken (Video)

Vlagtwedde - Zaterdagmorgen troffen fietsers een auto aan in het Ruiten A-kanaal West bij Vlagtwedde. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder de traumahelikopter en het oppervlakte Reddingsteam van Finsterwolde.

Bestuurder bleek thuis

De politie heeft de bestuurder van de auto kunnen achterhalen. Zij zijn in gesprek gegaan met de bestuurder. Hij bleek thuis. Eerder vanmorgen was het al gebeurd. De reden dat hij zich niet gemeld had is onbekend.