22-10-2017, Marc Dol 112gr.

Vrachtwagen kantelt op de N366 (Video)

Stadskanaal - De N366 tussen Ter Apel en Veendam is zondagmorgen deels afgesloten geweest voor het verkeer.

Tussen de afrit Rode Loper en de Van Boekerenweg was de weg dicht. Oorzaak hiervan was een gekantelde vrachtwagen in de sloot. De bergingswerkzaamheden door Poort & Hamstra hebben tot ongeveer 12 uur 's middags geduurd. Waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.