23-10-2017, redactie & Gemeente Groningen info & J. lameris

Sloop Casino Groningen begonnen (Video)

Groningen - In de stromende regen is maandagmorgen de sloop van het Casino begonnen.

Hoe lang gaat de sloop ongeveer duren?

De eerste fase van de sloop duurt naar verwachting 5 weken. De sloper probeert dit waar mogelijk te verkorten, maar is afhankelijk van bijvoorbeeld het weer. De totale sloop duurt naar verwachting 4 tot 6 maanden.

Wat houdt de eerste fase van de sloop in?

In de eerste fase worden de hoge delen van de constructie gesloopt. De eerste fase bestaat uit 3 stadia:

stadium 1: sloop dak langs voorzijde

stadium 2: sloop rechterzijde voor

stadium 3: sloop rechterzijde achter

Kunnen bewoners/ondernemers tijdens de sloop in hun huis/pand blijven?

De meeste omwonenden en ondernemers kunnen tijdens de sloop veilig in hun huis/pand blijven.

Een aantal direct omwonenden en ondernemers kan tijdens de eerste fase van de sloop helaas enige tijd niet in hun huis/pand verblijven. Deze mensen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd tijdens een besloten bijeenkomst.

Het pand is beschadigd door de brand en mogelijk instabiel. Hierdoor kan vooraf onvoldoende vastgesteld worden hoe zwaar het pand beschadigd is en wat de gevolgen daarvan zijn. De veiligheid van de mensen en van de panden zijn voor ons van het grootste belang. Daarom is dit besluit genomen.

Wordt de parkeergarage ook gesloopt?

De parkeergarage wordt vooralsnog niet gesloopt.

Komt Holland Casino op dezelfde plek terug?

Het is nu te vroeg om daar uitspraken over te doen. Dit is afhankelijk van vele factoren en onderzoek dat nog gaande is. Een besluit hierover zal nog even op zich laten wachten.

Update: Als er veel geld verloren is gegaan bij de brand maakt men later bekend, De kluis is nogsteeds aanwezig.

Bron (en hele persbericht)



