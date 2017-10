23-10-2017, Politie Ommelanden West Facebook

Auto gestolen na inbraak in Leek

Leek - Maandagmorgen, 23 oktober 2017, kreeg de politie een melding om te gaan naar de Schans te Leek. Aldaar had een woninginbraak plaatsgevonden. De bewoonster was er achter gekomen dat men 's nachts haar woning was binnengekomen.