23-10-2017, 112Groningen

Man(28) ernstig gewond bij Kollumerpomp (Video)

Kollumerpomp (Friesland) - Een 28-jarige man uit Drachten is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding.

De man zat als bijrijder in een auto die werd bestuurd door een 21-jarige man uit Bakkeveen. Ze reden over de Kwelderweg in Kollumerpomp. Voor hen reed een shovel die linksaf wilde slaan naar een bedrijfsterrein. Juist op dat moment was de 28-jarige man aan het inhalen. De auto klapte op de kiepbak van de shovel en schoot vervolgens tientallen meters door. De bijrijder raakte door de klap bekneld en is door de brandweer bevrijd.

Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is gecontroleerd door de ambulancemedewerkers, maar was niet gewond. Ook de overige drie inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.