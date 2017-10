23-10-2017, Sven Hoogland 112Gr.

Ongeval letsel in Stadskanaal

Stadskanaal - Maandagmiddag om 13:20 uur was er een ongeval letsel op de Gedempte Vleddermond in Stadskanaal. Bij dit ongeval waren twee voertuigen betrokken geraakt en er viel 1 gewonde.