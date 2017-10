23-10-2017,

Beroving Gedempte Zuiderdiep

Groningen - In de vroege ochtend van vrijdag 20 oktober heeft er een beroving plaatsgevonden op het Gedempte Zuiderdiep. De aangever had drie mannen ontmoet en wilde geld opnemen bij de geldautomaat.

De drie mannen zijn met de aangever meegelopen. Bij de geldautomaat is de aangever mishandeld door de mannen. Hierbij is de pinpas en geld van de aangever weggenomen. Even later in de Stoeldraaiersstraat troffen agenten twee verdachten aan die voldeden aan het signalement wat de aangever had doorgegeven.

Agenten hadden eerder in de nacht dit tweetal zien lopen met een derde verdachte erbij. Aan de hand van het opgegeven signalement wat overeen kwam met de derde verdachte kon ook deze worden aangehouden.