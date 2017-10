24-10-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Inval in voormalig manege te Blijham (Video)

Blijham - Op het Oosteinde in Blijham is dinsdagmorgen een inval gedaan door de politie. Mogelijk zit er een kwekerij. Er is veel politie op de been.

Als er aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend. Later meer informatie. Tv Noord