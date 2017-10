24-10-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Inval in voormalige manege te Blijham (Video)

Blijham - De politie doet dinsdag in een onderzoek naar georganiseerde hennepteelt diverse invallen. De actie concentreert zich voornamelijk in de grensstreek van Oost-Groningen.

Maar ook in Duitsland worden invallen gedaan. In de loop van de dag volgt meer informatie over dit onderzoek naar georganiseerde hennepteelt. Tv Noord