24-10-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Nieuwe pin voor Tolbert

Tolbert - Vanmorgen is er in Tolbert een nieuwe pinautomaat geplaatst.

Als alles meezit, kunnen binnenkort in Tolbert weer flappen worden getapt uit een nieuwe pinautomaat. De oude pinautomaat werd door een plofkraak in de nacht van 19 september vernield vernield. De nieuwe pinautomaat is per vrachtwagen gearriveerd in Tolbert. Na het plaatsen moeten er nog verschillende dingen gebeuren voordat er weer geld kan worden gepind. Zo moet de display nog worden geplaatst, de beveiligingscamera's e.d. Over ongeveer een week moet alles gereed zijn, en kunnen er in Tolbert weer flappen worden getapt.