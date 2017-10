24-10-2017, Marcella Werkman 112Gr.

Auto raakt naast de weg bij Leens

Leens - Op `t Stort bij Leens was dinsdagmorgen om 09:55 uur een auto naast de weg geraakt. Het gaat om een eenzijdig ongeval.

Twee dames zijn in de bocht in de berm geraakt en de slootwal in gereden. Ze zijn gecontroleerd in een ambulance. De auto is geborgen door berger Faber uit Baflo.