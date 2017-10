24-10-2017, Joey Lameris/112Gr. & Martin Nuver

Auto raakt in de slip N7

Groningen - Op de N7 ter hoogte van knooppunt Euvelgunne raakte dinsdag rond 11:50 uur een auto van de weg.

In de bocht raakte de auto in de slip en belandde in de berm. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de auto geborgen. Rijkswaterstaat en de politie beveiligden het ongeval.