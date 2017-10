24-10-2017, Martin Nuver 112Gr. & Persbericht poltie

Foto derde verdachte schietincident vanavond in Opsporing Verzocht

Groningen - De politie maakt vanavond, dinsdag 24 oktober, de identiteit bekend van de derde verdachte van het schietincident aan de Korreweg.

Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan de zaak en laat de foto van de verdachte zien. De 20-jarige verdachte krijgt tot de uitzending vanavond de tijd om zichzelf te melden. De uitzending begint om 20.30 uur. Mocht hij zich dan niet gemeld hebben dan worden zijn foto en identiteit bekend gemaakt.

Onderzoek

Op zondagochtend 15 oktober raakte een 21-jarige Groninger ernstig gewond bij een schietincident. De politie startte direct na de melding een onderzoek. Zij gaat er van uit dat het slachtoffer zonder noemenswaardige aanleiding betrokken is geraakt bij het incident. Naar aanleiding van het onderzoek zijn twee jongemannen uit Groningen (19 en 20 jaar) aangehouden. Zij zitten nog vast.

Uitzending/tips

Opsporing Verzocht is vanavond te zien om 20.30 uur op NPO 1. Morgen, woensdag 25 oktober is de herhaling te zien op NPO 02 om 12.05 uur. U kunt uw tips doorgeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Via het digitale tipformulier kunt u uw tip mailen. Tijdens de live-uitzending kan iedereen via de tablet meekijken en tips via het second screen doorgeven. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

