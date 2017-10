24-10-2017, Martin Nuver & Joey Lameris

Geld inmiddels uit kluis Casino Groningen gehaald

Groningen - Afgelopen vrijdag is heel stiekem alle geld en fiches uit de kluis gehaald van het Casino in Groningen. Extra bewakers en politie waren daarbij aanwezig meldt Rtvnoord.nl op haar website dinsdagmiddag.

Hoeveel geld in de kluis zat is niet bekend, insiders melden bij ons dat het om 4 miljoen euro ging. Hoe het geld eraan toe was is onbekend. Het Casino gaat daar niet op in. De sloop is inmiddels in volle gang.