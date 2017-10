Meldingen van verontruste dorpsbewoners

Dankzij meldingen van verontruste dorpsbewoners bij de gemeente Bellingwedde en de politie konden afgelopen zomer kwekerijen worden geruimd in Bellingwolde en Veelerveen. Op beide locaties werden meer dan 1000 hennepplanten geteeld. Na de ruiming besloot de gemeente het pand in Bellingwolde voor de duur van drie maanden te sluiten. Tevens werd door justitie beslag gelegd op dit pand. Het hennepteam van de politie Noord-Nederland startte vervolgens een onderzoek naar de organisatie achter deze kwekerijen.

Actief in grenstreek

Tijdens het onderzoek kreeg het hennepteam zicht op een organisatie die in grenstreek van Oost-Groningen hennep kweekte in veelal leegstaande boerderijen en woningen. Dankzij goede samenwerking met het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) en de Duitse politie werd duidelijk dat de organisatie ook actief was in Duitsland. Daar werd door hen vastgoed aangekocht. Het sterke vermoeden bestaat dat dit werd gedaan met crimineel geld om het zo te kunnen witwassen.

Invallen

Nadat voldoende bewijs was verzameld werd besloten, na overleg met de gemeente Bellingwedde en het Openbaar Ministerie, om over te gaan tot een actiedag. Dinsdagochtend werden in panden in Blijham, Veelerveen, Woldendorp, Nieuw Buinen en Assen invallen gedaan. Ook in de provincie Utrecht werden op drie locaties woningen doorzocht. In Duitsland werden in drie woningen eveneens invallen gedaan. Dit alles in samenwerking met de Duitse politie en justitie. Tijdens de invallen werd beslag gelegd administratie en geld. Daarnaast werd in het kader van het afpakken van crimineel vermogen beslag gelegd op vier woningen, een bedrijfspand en twee personenauto’s. De gemeente Bellingwedde is voornemens om het pand in Blijham, waarin hennep is geteeld, te gaan sluiten.

Aanpak hennepteelt in Noord-Nederland

De politie, het openbaar ministerie en gemeenten in Noord-Nederland pakken georganiseerde hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand- en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen de eigendommen in beslag worden genomen.

Tips

Heeft u informatie over een mogelijke hennepkwekerij? Of ziet u veel verdachte activiteiten bij leegstaande panden? Bel dan met de politie via 0900-8844 en geef uw informatie door. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.